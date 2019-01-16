Kuyumcu soyguncuları sert kayaya çarptı
Kuyumcu sahibi, dükkanını soymaya gelen zanlılara ateş açtı
Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı
İSTANBUL - Büyükçekmece
'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı. Silahını temizleyen kuyumcu, karşısında pompalı tüfekli zanlıları görünce iki el ateş etti. Beklemedikleri bir dirençle karşılayan soyguncular, çareyi kaçmakta buldu. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Tepecik
Meydan'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 şüpheli kuyumcu içerisine girip altınları almak istedi. O sırada silahını temizleyen kuyumcu sahibi Levent A. silahını hırsızlara doğrultarak 2 el ateş etti. Olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşıran zanlılar kaçmaya başladı. Leven A. ise silahını yanına alarak kuyumcuları kovaladı. Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.