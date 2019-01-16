Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı

Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı

1 saat önce

Kuyumcu soyguncuları sert kayaya çarptı Kuyumcu sahibi, dükkanını soymaya gelen zanlılara ateş açtı Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdıİSTANBUL - Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı.

Kuyumcu soyguncuları sert kayaya çarptı
Kuyumcu sahibi, dükkanını soymaya gelen zanlılara ateş açtı
Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kuyumcuyu soymaya gelen 3 şüpheli, neye uğradığın şaşırdı. Silahını temizleyen kuyumcu, karşısında pompalı tüfekli zanlıları görünce iki el ateş etti. Beklemedikleri bir dirençle karşılayan soyguncular, çareyi kaçmakta buldu. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Tepecik Meydan'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 şüpheli kuyumcu içerisine girip altınları almak istedi. O sırada silahını temizleyen kuyumcu sahibi Levent A. silahını hırsızlara doğrultarak 2 el ateş etti. Olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşıran zanlılar kaçmaya başladı. Leven A. ise silahını yanına alarak kuyumcuları kovaladı. Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:27:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Soyguncuları Sert Kayaya Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]