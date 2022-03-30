Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi

30.03.2022 11:07

Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi Konya'da geçtiğimiz günlerde kuyumcu dükkanının duvarını delerek 4 kilo altın çalan ve sonrasında güvenlik kamerası görüntülerindeki yürüyüşünden yakalanan zanlı tutuklandı.

Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi

KONYA - Konya'da geçtiğimiz günlerde kuyumcu dükkanının duvarını delerek 4 kilo altın çalan ve sonrasında güvenlik kamerası görüntülerindeki yürüyüşünden yakalanan zanlı tutuklandı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çalınan yaklaşık 2.5 milyon TL değerindeki 4 kilo altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı, 21 Mart 2022 Pazartesi gece 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi. Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak yaklaşık 2.5 milyon TL'lik altın çalarak kayıplara karıştı.

93 iş yerini ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, yürüyüşünden belirlendi

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, 93 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptığı karşılaştırmalarla şüpheli Hasan Caner K'yi yürüyüşünden tanıyarak tespit etti. Polis şüphelinin karısı S.K. ile arkadaşı D.D.S'nin de altınların bir kısmını sattığını güvenlik kameralarından tespit ederek soygunu gerçekleştiren 10 adet suç kaydı olan Hasan Caner K. ve altınları satan karısı S.K. ile arkadaşı D.D.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.

4 kilo altın evin çatısında bulundu

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemelerde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin çalınan altınları evinin çatısında sakladığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Hasan Caner K'nin evinin çatısından 14 ayar 3 kilo 800 gram ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyası bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Caner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi
Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi

YORUMLAR
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Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı Altınları alıp kayıplara karışmıştı, kaçak kuyumcu teslim oldu Altınları alıp kayıplara karışmıştı, kaçak kuyumcu teslim oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilo altın sahibine teslim edildi - Son Dakika


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