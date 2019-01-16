Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Soygunu Görüntüsünün Deşifre Edilmesine Bakanlık Soruşturması

Kuyumcu Soygunu Görüntüsünün Deşifre Edilmesine Bakanlık Soruşturması

53 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde dükkan sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldı.

Kuyumcu Soygunu Görüntüsünün Deşifre Edilmesine Bakanlık Soruşturması, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde dükkan sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soyguna ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına dün gelen siyah giysili 2 zanlı, altınları vermesini istedikleri iş yeri sahibi N.G'yi silahla vurarak öldürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:33 Kaynak: AA

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