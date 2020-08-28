Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KASTAMONU - Kastamonu şehir merkezinde kuyumcuda meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı soygun girişimi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Soygun girişiminde kuyumcu çalışanların silahlı soyguncunun üzerine atlama anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cuma vakti şehrin işlek caddelerinden bir tanesi olan Belediye Caddesinde silahlı soygun yaşandı. Yaşanan silahlı soygunda işyeri sahibi Elif Pehlivan ağır yaralandı. Silahlı soyguncu, ardından kaçarak kayıplara karıştı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı soyguncu, kuyumcuya girerek kapıyı kapattığı görülüyor. Ardından altınların olduğu bölüme yönelen silahlı soyguncu, altınları yanında getirdiği torbaya koyarken iş yeri sahibi Elif Pehlivan, bu durumu fırsat bilip dışarı kaçıyor. Elif Pehlivan, dışarıya çıkarak yardım isterken içerideki diğer çalışanda bu sırada silahlı soyguncunun üzerine atlayarak durdurmaya çalışıyor. Silahlı soygunca, vitrinde askıda bulunan bilezikleri alarak elindeki torbaya koyuyor ve rast gele ateş etmeye başlıyor. Son olarak kaçmaya çalışan silahlı soyguncu, işyeri sahibi Elif Pehlivan'ı da vurarak ağır yaralıyor.

Kayıplara karışan silahlı soyguncu, polis ekiplerince her yerde aranırken, ameliyata alınan Elif Pehlivan'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.