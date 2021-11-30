Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası - Son Dakika

KASTAMONU'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı tabanca ile yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrehan Tokatçı (27), iyi hal indirimi de 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrehan Tokatçı, 28 Ağustos'ta elindeki tabancayla Elif Pehlivan'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Emrehan Tokatçı, tabancayı doğrultup, Pehlivan'dan altınları çantaya doldurmasını istedi. Emrehan Tokatçı, buna karşı çıkan ve direnen Elif Pehlivan'a ile yanında çalışan Pınar Şenoğlu'na tabanca ile ateş ederek kaçtı. Pehlivan yaralanırken, Pınar Şenoğlu'na kurşun isabet etmedi. Polisin 15 günlük çalışması sonucu yakalanan Emrehan Tokatçı, mahkemece tutuklandı.