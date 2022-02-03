Üye Girişi
Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

03.02.2022 11:55
Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurören köyünde yaşayan Y.Ç. (62) adlı kadına telefonda kendisini "Komiser Alper" olarak tanıtan zanlı, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Sizin evdeki altınları alarak parmak izlerini tespit edeceğiz." yalanını söyledi.

Y.Ç. bunun üzerine köye gelen 2 kişiye 35 cumhuriyet altını, 5 yarım altın ve 5 çeyrek altın ile 5 bin lira teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını fark eden Y.Ç, jandarmaya ulaşıp şikayetçi oldu.

Olayı araştıran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 şüpheliden M.K, A.Ş. ve A.O'yu Tekirdağ ve İstanbul'da operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. tutuklandı. M.K. ve A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında arama kararı bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Komiser, Bilecik, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:52 Oytun Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için 'Yüzüme öksürün' dedim
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement