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Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

03.02.2022 20:11

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kuyumcunun vitrin camının silah kabzasıyla kırıldıktan sonra yarım kilo altının çalındığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın vitrin camını kabza ile kırdıktan sonra altınları çalarak kaçması ve kuyumcunun peşinden koşma anları saniye saniye yer aldı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesindeki bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.

Soygun anları saniye saniye kaydedildi

Kuyumcunun vitrin camının silah kabzasıyla kırılarak yarım kilo altının çalınma anları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın vitrin camını silah kabzası ile bir kaç kez vurarak kırdıktan sonra elinin kesilme ihtimaline bile aldırmadan yarım kilo altını çalma anları saniye saniye yer aldı. Yaşanan hırsızlık anı esnasında iş yerinde oturan kuyumcu Alican Bulut'un olay meydana gelmesiyle ilk etapta irkilerek şok olması ve sonrasında silahını çıkarak hırsızların peşinde koşma anları da görüntülerde yer aldı.

Zanlılardan biri sabah saatlerinde yakalandı

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı
Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı

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Gaziantep, Şahinbey, Kuyumcu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı... Önce kabzayla camı kırdı, sonra yarım kilo altını çaldı - Son Dakika
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