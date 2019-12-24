Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2) - Son Dakika

Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2)

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.

Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.

Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2)

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:49 Kaynak: AA
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