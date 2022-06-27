Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada

27.06.2022 10:24

Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada Adana'da kuyumcuya girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılara yakalanıp tutuklanırken, olay anının da görüntüleri ortaya çıktı Adana'da kuyumcu dükkanına girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılar yakalanıp tutuklandı.

Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada

Adana'da kuyumcuya girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılara yakalanıp tutuklanırken, olay anının da görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanına girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılar yakalanıp tutuklandı. Olay anının da görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile Çukurova Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen cerrahi maskeli iki kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Hanifi Çetinkaya'yı tehdit edip, "Kasayı aç, yoksa kafana sıkarız" dedi. Şüphelilerden biri paniğe kapılan Çetinkaya'yı iki bacağından tabancayla vurduktan sonra, camekandaki yaklaşık yarım kilo altın ile 350 Doları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. Bu sırada iş yerindeki Çetinkaya'nın çırağı ve yeğeni koşarak dışarı çıktı. Soygunun ardından şüpheliler, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, yaralı Çetinkaya ise vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Çetinkaya'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kasten yaralama ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Turhak ile Umut Özgün olduğunu belirledi. Şüphelilerin Seyhan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evden çıkıp kaçmaya başladı. Polis, takip ettiği şüphelileri ara sokakta yakaladı. Evde yapılan aramada ise bir miktar altın ile 350 Dolar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turhak ile Umut Özgün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada - Son Dakika

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