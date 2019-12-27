Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede - Son Dakika

Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

6 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduktan sonra altınları bir ağacın dibine gömen, daha sonra polisin yaptığı operasyonla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduktan sonra altınları bir ağacın dibine gömen, daha sonra polisin yaptığı operasyonla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Gediz Mahallesi, 682 sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip omzundan yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da, soyguncular tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.

Polis, olay sonrasında başlattığı soruşturma kapsamında, hem işyerindeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Önceki gün 4 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis, çalıntı altın bileziklerin ise, şüphelilerden birinin evinin bahçesindeki ağaçlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan soyguncuların ifadeleri doğrultusunda, söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bilezik buldu ve işyeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Emniyetten görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,


Polis, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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