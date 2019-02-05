Son Dakika Haberleri: Kuyumcu, Temizleme Spreyi ile Soyguncuyu Böyle Alt Etti

Kuyumcu, Temizleme Spreyi ile Soyguncuyu Böyle Alt Etti

48 dakika önce

Avcılar'da kuyumcu çalışanı, bomba süsü verilmiş paketle ve silahla kendisini soymaya gelen maskeli soyguncuyu elindeki temizlik spreyini fırlatarak alt etti.

Kuyumcu, Temizleme Spreyi ile Soyguncuyu Böyle Alt Etti, System.String[]
Avcılar'da kuyumcu çalışanı, bomba süsü verilmiş paketle ve silahla kendisini soymaya gelen maskeli soyguncuyu elindeki temizlik spreyini fırlatarak alt etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken şahıs kaçtı. Kuyumcu Reşit Onur Hazır, "Şaka sandım, ciddiye almadım" dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bomba süsü verilmiş paketle ve silahla bir kuyumcuya gelen maskeli şahıs soygun girişiminde bulunmuştu. Kaçan şahıs elindeki bomba süsü verilmiş paketi de bıraktıktan sonra kuyumcuya doğru birkaç el ateş edip plakasız araçla kaçtı. Bu sırada kuyumcu kendisine silah doğrultan maskeli soyguncuya ise elindeki temizlik spreyini fırlattı. Yaşanan olay sonrası kuyumcu yaşanan dehşet anlarını anlattı.

"Şaka sandım ciddiye almadım"

Kuyumcu dükkanı sahibi Reşit Onur Hazır, soygun için gelen şahsın arkada oturan arkadaşlarını görmediğini ve kendisinin tek olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Arkada dayım oturuyordu. İçeri girdi elinde bomba gibi bir şey vardı. Çantasından bomba çıkardı. 'Soygun, seni vuracağız' dedi. Ben şaka sandım ciddiye almadım. Birkaç saniye durdum ben. Ben elimde bir şey vardı onu fırlattım. Bize ateş etti dışarıdan ben eğildim" dedi.

Temizlik spreyi ile soyguncuyu alt etti

Yaşanan soygun girişimi ve şüphelinin kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin içeriye gelmesi, elindeki silahı kuyumcuya doğru tutması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kuyumcunun elindeki temizlik için kullanılan sprey şişesini şüpheliye fırlattıktan sonra şüphelinin birkaç el ateş açıp kaçması da yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

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