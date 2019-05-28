Son Dakika Haberleri: Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

3 saat önce

Isparta'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı ve kuyumcu 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Kuyumcu ve kütüphane müdür yardımcısı FETÖ'den tutuklandı, System.String[]
Isparta'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı ve kuyumcu 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir süredir aranan eski il halk kütüphanesi müdür yardımcısı Mehmet G., Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan kuyumcu Eğirdir'de yakalandı

Eğirdir ilçesinde ise bir süredir aranan Bekir Mustafa K. isimli kuyumcu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY kapsamında 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla arandığı tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen eski müdür yardımcısı Mehmet G. ile aranan kuyumcu Bekir Mustafa K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa
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