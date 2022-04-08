Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı - Son Dakika
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Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı

08.04.2022 10:28

Bursa'da takip ettiği yaşlı adamın elindeki paraları kapkaç yöntemiyle çalan kişi gözaltına aldı.

Bursa'da takip ettiği yaşlı adamın elindeki paraları kapkaç yöntemiyle çalan kişi gözaltına aldı.

Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan A.D. (82), Emek Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 10 Cumhuriyet altınını bozdurduktan sonra paraları poşete koyup otobüsle evine döndü.

A.D'nin peşinden gelen kapkaççı, apartmana girmesinin ardından içinde 59 bin 750 lira olan poşeti kapkaç yaparak uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kayıtlardan, şüphelinin A.Y. (26) olduğunu tespit eden ekipler, bu kişinin A.D'yi kuyumcudan çıktıktan sonra evine kadar takip ettiğini belirledi.

Polis, A.Y'yi Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Paraların tamamı A.D'ye teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, A.Y'nin yaşlı adamın evinin karşısında beklediği, onun peşinden kapı kapanmadan apartmana girdiği ve para dolu poşetle çıkıp uzaklaştığı görülüyor.

Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı
Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı
Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamın parasını alıp kaçtı - Son Dakika


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