Kuyumcuda Çalışan Ziraat Mühendisi: "Benim Gibi Binlerce İnsan İşsiz, Güçsüz" - Son Dakika
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Kuyumcuda Çalışan Ziraat Mühendisi: "Benim Gibi Binlerce İnsan İşsiz, Güçsüz"

18.06.2022 16:43

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İzmir’de; Buca esnafını ziyaret etti. Kuyumcuda çalışan ve ziraat mühendisi olduğunu söyleyen bir esnaf, “Benim gibi binlerce insan işsiz güçsüz. Çalışıyoruz, şanslı tarafından bakıyoruz ki sigortamızı maaşımızı alıyoruz. Ama bizim gibi binlerce genç işsiz. Böyle bir ülkede bu kadar gencin işsiz bir şekilde durması kötü” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İzmir'de; Buca esnafını ziyaret etti. Kuyumcuda çalışan ve ziraat mühendisi olduğunu söyleyen bir esnaf, "Benim gibi binlerce insan işsiz güçsüz. Çalışıyoruz, şanslı tarafından bakıyoruz ki sigortamızı maaşımızı alıyoruz. Ama bizim gibi binlerce genç işsiz. Böyle bir ülkede bu kadar gencin işsiz bir şekilde durması kötü" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Hancıoğlu'nun ziyaret ettiği hazır giyim ürünleri satan bir esnaf, "10-15 gündür herkes oturuyor. En kısa zamanda herhalde esnaf hep kapatıp gidecek. Buradaki malın parasını verecek çıksa hemen bırakır giderim. Hiç arkama bakmam. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çoluğunu çocuğunu bırakıyorsun, evini bırakıyorsun. Gece saat 3'e kadar burada çalışıyorum, evde çalışıyorum. Emeğin karşılığını almayınca çok zor" diye konuştu.

DÖNERCİ: 40-45 KİLO TAVUK SATARDIM, ŞİMDİ 15-20 KİLO SATAMIYORUM

Dönerci ise "54 liraya aldığımız et şu an 135 lira. 27 liraya satıyoruz. Burada 40-45 kilo tavuk satardım. Şimdi 15-20 kilo satamıyorum. Milletin alım gücü düştü. Geçen sene 8 liraya satıyordum şu an 18. Hala maliyetini kurtarıyor sadece" dedi.

"ORTALIK DARMADUMAN"

Ziyaret ettiği bir başka esnaf ise "Geçen seneye göre her şey 2-3 katı oldu. 1 top kumaşı geçen sene 10 liraya alıp 20 liraya satıyordum. Şimdi 25 alıyorum, 35'e satıyorum. Fiyat yükseldi kar marjı düştü. Herkes alıp diktirmeye veriyor. Görüyorsunuz piyasayı. Ortalık darma duman" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ÜLKEDE BU KADAR GENCİN İŞSİZ BİR ŞEKİLDE DURMASI KÖTÜ"

Hancıoğlu'na konuşan ve ziraat mühendisi olduğunu söyleyen bir kuyumcu ise şöyle konuştu:

"Benim gibi binlerce insan işsiz güçsüz. Çalışıyoruz, şanslı tarafından bakıyoruz ki sigortamızı maaşımızı alıyoruz. Ama bizim gibi binlerce genç işsiz. Böyle bir ülkede bu kadar gencin işsiz bir şekilde durması kötü. Bizim bu bölgede, 10-15 yaşındaki insan ilaç alıp kullanıyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuda Çalışan Ziraat Mühendisi: 'Benim Gibi Binlerce İnsan İşsiz, Güçsüz' - Son Dakika

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