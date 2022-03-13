Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika
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Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

13.03.2022 13:58
Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcu dükkanında sarrafı bıçakla boynundan yaralayıp bileziği alarak kaçan şahıs yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcu dükkanında sarrafı bıçakla boynundan yaralayıp bileziği alarak kaçan şahıs yakalandı. Polis, zanlıyı yakalamak için 450 saatlik kamera görüntüsünü inceledi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boynundan bıçaklayarak, 1 bileziği alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın bir süre sarraf Fatih N. ile sohbet ettiği, daha sonra cebinden para çıkarır gibi yaparak eline aldığı bıçağı aniden Fatih N.'nin boynuna sapladığı görüldü. Can havliyle eline sandalyeyi alan Fatih N.'nin zanlıyı etkisiz hale getirmek için bir süre mücadele etmesi de kameralara yansıdı. - KAYSERİ

Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı
Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

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Kayseri, Kuyumcu, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı - Son Dakika


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