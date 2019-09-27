Kuyumcuda deprem paniği güvenlik kamerasında

İstanbul'da dün yaşanan deprem ile ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ümraniye'de kaydedilen görüntüler iş yeri sahibi müşterileri deprem oluyor diye uyarınca, müşteriler hızla dışarı koşuyor. Diğer bir görüntüde ise dükkanda tek başına telefonla konuşan şahıs hızla koşarak dükkandan çıkıyor.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem büyük paniğe neden olmuştu. Depremle ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ümraniye'de bir kuyumcu dükkanında bulunan kalabalık müşteri grubu alışveriş yaparken, iş yeri çalışanları depremi fark ediyor. Çalışan deprem oluyor diye müşterileri uyarırken, müşteriler de hızla dışarı koşuyor. İş yeri sahibi de onlarla birlikte dışarı koşarken, daha sonra tekrar geri gelip telefonunu alıyor. Öte yandan yine Ümraniye'de kaydedilen görüntüde ise bir çalışan telefonla konuştuğu sırada deprem oluyor. Çalışan telefonla birlikte hızla koşarak dükkandan kaçıyor.

(Zeki İpek/İHA)