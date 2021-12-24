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Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

24.12.2021 21:41

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada Kadın dikkat dağıttı, adam yüzüğü çaldı: Hırsızlar kameradan kaçamadı İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuya giren çift, kuyumcunun dikkatini dağıtarak altın yüzüğü çaldı.

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

Kadın dikkat dağıttı, adam yüzüğü çaldı: Hırsızlar kameradan kaçamadı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuya giren çift, kuyumcunun dikkatini dağıtarak altın yüzüğü çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık günü saat 17.00 sıralarında Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kadın ve 1 erkek, kuyumcuya yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu tablodaki yüzükleri birer birer gösterirken, şüpheliler dakikalarca yüzükleri tek tek denedi. Daha sonra kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yapması esnasında bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Daha sonra erkek şüpheli, el hızlılığıyla 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan çift daha sonra iş yerinden ayrıldı. Müşteri gibi kuyumcuya giren hırsızlar iş yerinden ayrıldıktan sonra tabloda yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan (30), kamera kayıtlarını inceledikten sonra yüzüğün çalındığını fark etti. Bunun üzerine kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerindeki bir kadın ve erkeğin yüzükleri denemesi daha sonra kadının kuyumcuyu oyalaması ve erkek şüphelinin el hızlılığıyla yüzüğü cebine atma anları yer aldı. Ayrıca kamera görüntülerinde kadının bir ara maskesini indirip yüzünün görüldüğü an ve erkeğin kuyumcu ile tokalaşarak dükkandan ayrılma anları da görüldü.

"Yüzüğü geri getirirlerse şikayetçi olmayacağız"

Olay anını anlatan kuyumcu Mehmet Emin Turan, yüzüğü geri getirdikleri takdirde şüphelilerden şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Turan, "Dün bir bayan ve bir erkek buraya geldiler. Kameradan izlediğimiz kadarıyla iş yerinin önünden geçip içeri baktılar ve kalabalık olduğunu görünce daha rahat davranabilmek amacıyla içeri girdiler. Bu esnada kendisiyle ilgilenen ağabeyimle konuştular. Bayan oyaladı; diğeri de yüzüğü çaldı. Tabloda eksik olduğunu görünce yüzüğün çalındığından şüphelendik. Güvenlik kamerasını incelediğimizde de yüzüğün çalındığını fark ettik. Hemen polisi aradık ve peşlerine düştük ancak yakalayamadık. Daha sonra polisler gelip kamera kayıtlarını aldı ve parmak izi incelemelerinde bulundu. Yüzüğü geri getirmelerini istiyoruz. Geri getirirlerse şikayetçi olmayacağız ancak getirmezlerse tüm görüntüler elimizde şikayetçi olacağız" açıklamasında bulundu.

Aynı kuyumcuda ikinci hırsızlık

Öte yandan aynı kuyumcuda 3 yıl öncede benzer bir hırsızlığın olduğu, bir şüphelinin yine dikkat dağıtarak kolye ucu çaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı.

Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada
Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

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Hırsızlık, Kuyumcu, Aralık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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