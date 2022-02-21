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Kuyumcuda ışık hızında kapkaç - Son Dakika

Kuyumcuda ışık hızında kapkaç

21.02.2022 13:46
Kuyumcuda ışık hızında kapkaç

Malatya'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği ışık hızıyla alıp kaçan şahsın hızına kimse yetişemedi.

Malatya'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği ışık hızıyla alıp kaçan şahsın hızına kimse yetişemedi. Kapkaç zanlısı kameralardan ise kaçamadı.

Olay, sabah 10.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücevher Sokak'ta bulunan Engin Akcebe'ye ait kuyumcu dükkanına gelen 20'li yaşlardaki bir genç gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi. Şahsın durumundan şüphelenen kuyumcu Akcebe 16 bin lira değerindeki bileziği inceleyen şahsın kaçma ihtimaline karşı kapı bölgesine yaklaşsa da kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs bileziği alarak hızlıca kaçtı. Kuyumcu Akcebe ve esnafın peşinde koştuğu şahıs kaçarak izini kaybettirdi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyumcu dükkanında inceleme yaparken, kapkaççının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Kuyumcuda ışık hızında kapkaç
Kuyumcuda ışık hızında kapkaç
Kuyumcuda ışık hızında kapkaç
Kuyumcuda ışık hızında kapkaç
Kuyumcuda ışık hızında kapkaç

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Malatya, Kuyumcu, Kapkaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuyumcuda ışık hızında kapkaç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcuda ışık hızında kapkaç - Son Dakika
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