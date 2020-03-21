Kuyumcuda şeffaf brandayla koronavirüs önlemi - Son Dakika

Keşan ilçesinde bir kuyumcu, tezgahının önüne şeffaf branda çekerek koronavirüs salgınına karşı hem kendi hem de müşteriler için önlem aldı.

Söz konusu kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran, şeffaf branda tedbirinin yanında, müşterilere hem girişte, hem de çıkışta kolonya ikram ettiklerini söyledi.

İş yerindeki sandalyeleri de kaldırarak, müşterilerin bir arada durmasının önüne geçtiklerini belirten Taşkıran, "Şeffaf branda sayesinde hem müşteri ile aramızdaki 1 metrelik mesafeyi koruyoruz, hem de eğer varsa virüsün cam ile temasını önlüyoruz." dedi.