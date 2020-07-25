Kuyumcudaki 50 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

ADIYAMAN'da, döviz almak için girdiği kuyumcuda tezgahta bulunan 50 bin doları çalan kişi kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Karataş, kuyumcu dükkanını açıp, kasadan çıkardığı altın ve paraları tezgaha dizdi. İş yerine müşteri gibi gelen bir şüpheli ise 2 bin 500 lira karşılığında dolar almak istediğini söyledi. Karataş, parayı çıkardığı sırada, şüpheli tezgahın üzerindeki 50 bin doları alarak pantolonunun cebine koydu. Hırsızlık şüphelisi Ayrıca Karataş'ın 2 bin 500 lira karşılığında tezgaha koyduğu 360 doları da alarak iş yerinden ayrıldı. Abuzer Karataş, tezgah üzerine koyduğu paranın yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay yerine gelen polisler iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.