Kuyumcudaki 50 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında (2) - Son Dakika

Kuyumcudaki 50 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında (2)
HIRSIZ YAKALANDIAdıyaman'da, döviz almak için girdiği kuyumcuda tezgahda duran 50 bin doları çalıp kaçan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle N.A. olduğu tespit edildi.
HIRSIZ YAKALANDI
Adıyaman'da, döviz almak için girdiği kuyumcuda tezgahda duran 50 bin doları çalıp kaçan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle N.A. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla N.A. kısa sürede kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:43
Kaynak: DHA
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