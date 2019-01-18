Son Dakika Haberleri: Kuyumcudaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Kuyumcudaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

5 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan kar maskeli ve silahlı şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kuyumcudaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcuyu soymaya çalışan kar maskeli ve silahlı şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Sandıklı Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki kuyumcu dükkanına gelen M.C. (22), bir süre dükkanı gözetledikten sonra siyah kar maskesi takıp içeri girdi. Elindeki tabancayla işyerinde yalnız olan kadın tezgahtarı tehdit eden M.C., vitrindeki altınları istedi. Bu sırada işyerinin alt katındaki çalışanın da yukarı çıkması üzerine paniğe kapılan şüpheli, bir şey alamadan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çalışanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği M.C.'yi evinde yakaladı. Şüphelinin olay sırasında kullandığı tabanca ve kar maskesi de ele geçirildi. İncelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.C.'nin sorgusu sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.C.'nin bir süre kuyumcunun önünde beklediği ve çevresini incelediği, ardından kar maskesi takarak, işyerine girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında silahını çeken M.C.'nin tezgahtar kadına silahı doğrulttuğu ve konuştuğu da yer alıyor. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

Afyon, Polis, Sandıklı, 3. Sayfa
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