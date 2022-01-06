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KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

06.01.2022 09:12
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

ŞİŞLİ'de kuyumcudan 11 adet çeyrek altın çalan hırsız kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ'de kuyumcudan 11 adet çeyrek altın çalan hırsız kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde perşembe günü bir kuyumcuya giren şüpheli, içeride bulunanlarla konuşurken el çabukluğu ile 11 çeyrek altın alarak uzaklaştı. Altınların eksik olduğunu anlayan kuyumcu, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin K.A olduğunu tespit etti. Şüpheli Tarlabaşın'nda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. K.A altınları Kapalı Çarşı'da bozdurduğunu ve paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Polis, şüphelinin üzerindeki 8 bin 990 liraya el koyarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN HIRSIZ KAMERADAKuyumcudan altın çalan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuda bir süre sohbet eden şüpheli, içeridekilerin bir anlık dalgınlığıyla masada bulunan altınları el çabukluğu ile alarak uzaklaşıyor.

- İstanbul
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
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Hırsızlık, Kuyumcu, Şişli, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
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