Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Şüpheliler Kayıtlara Yansıdı - Son Dakika
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Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Şüpheliler Kayıtlara Yansıdı

16.07.2023 09:52

Kağıthane'de 4 şüpheli, kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girerek 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çaldı. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen şüpheliler, tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçtı. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

İstanbul Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

1 DAKİKA SÜRDÜ

Çağlayan'da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta duran 2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. Şüphelilerin 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

ALARMA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şüpheliler kepengi açtığı anda devreye giren alarma aldırış etmeden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerin çok hızlı şekilde kuyumcu dükkanına girdiği ve tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçtıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Şüpheliler Kayıtlara Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan Şüpheliler Kayıtlara Yansıdı - Son Dakika
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