Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan soyguncular yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan soyguncular yakalandı - Son Dakika

Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan soyguncular yakalandı

6 saat önce

Manavgat'ta kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan ve yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi yakalandı, Şüpheliler Manavgat'ta yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan soyguncular yakalandı, System.String[]

Manavgat'ta kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan ve yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi yakalandı, Şüpheliler Manavgat'ta yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen polis ve basın mensuplarının yanına gelerek müvekkillerinin görüntüsünü almamaları konusunda uyaran avukat ise kuyumcunun yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Soyulan kuyumcunun yakınları avukatın üzerine yürüyerek tepki gösterdi.


28 Aralık gecesi İbrahim Sözen Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen soygun olayının failleri yakalandı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ve bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini belirledi. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde soyguncuların olaydan bir gün önce soygunu gerçekleştirdikleri yere gelip çalışma yaptıklarını belirleyen ekipler, soygunun ardından da aynı yerden çıkıp, altınları koydukları sırt çantalarıyla otobüse binmek suretiyle Manavgat'tan ayrıldığını ve Antalya'ya gittiklerini belirledi.


Bilgiler Antalya Emniyeti ile paylaşıldı


Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün soygunla ilgili elde edilen bilgileri Antalya Emniyetiyle paylaşmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Antalya'da otobüsten indikleri andan itibaren mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çok sayıda görüntü inceleyen ekipler hırsızlık sonrası soyguncuların Antalya kent merkezine geldiğini, ardından Kemer'e geçerek farklı yerlere gittiklerini tespit etti.


Şüphelilerin Moldova uyruklu Türk vatandaşı L.O., E.B., R.G. isimli kadınlar, Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerden Moldova uyruklu L.O. isimli kadını Antalya'nın Kemer ilçesinde yakaladı. 7 şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları değerlendirilen çeşitli aletler, bilgisayarlar, 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 euro ve 2 bin 190 lira ele geçirildi.


Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları belirlenen ve Antalya'ya getirilen şüpheliler polisteki işlemleri tamamlanmasının ardından Manavgat'a getirilerek adliyeye sevk edildi.


Kuyumcu yakınları avukatın üzerine yürüdü


Öte yandan, şüphelilerin avukatı olduğunu belirten bir kişi, adliye önünde bekleyen polis ve basın mensuplarının yanına gelerek müvekkillerinin görüntüsünü almamaları konusunda uyardı. Avukatın bu davranışı karşısında soyulan kuyumcunun yakınları avukatın üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Kuyumcunun yakınları soyguncuların adliyeye çıkarılması sırasında da üzerlerine yürümek istediler. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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