Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi:  Ne yaptım ki? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi:  Ne yaptım ki? - Son Dakika

Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi:  Ne yaptım ki?

6 saat önce

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanından 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ö. (40), adliyeye sevk edildi.

Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi:  Ne yaptım ki?, System.String[]

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanından 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ö. (40), adliyeye sevk edildi. Mustafa Ö., gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna "Ne yaptım ki?" karşılığını verdi.

Olay, 14 Şubat günü, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1264 Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz kişi, yaklaşık 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede ve dükkanda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden, hırsızlık şüphelisinin, Mustafa Ö. olduğu tespit edildi. Mustafa Ö., polisin dün Elmalı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün evinde yapılan aramada; altın ve ziynet eşyaları ile yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi. Mustafa Ö., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Ö., gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna "Vay be, ne yaptım ki?" karşılığını verdi.


Muratpaşa, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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Antalya kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi: ne yaptım ki?
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