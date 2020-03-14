Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı - Son Dakika

Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de, kuyumcudan aldığı bilezikler için üzerinde 'geçersiz' ibaresi olan sahte 100 liralık banknotlar vererek kaçan H.K. (38), operasyonla gözaltına alındı.

Kuyumcudan aldığı bilezikler için sahte para verip kaçtı, sözlüsünün evinde yakalandı, System.String[]

MERSİN'de, kuyumcudan aldığı bilezikler için üzerinde 'geçersiz' ibaresi olan sahte 100 liralık banknotlar vererek kaçan H.K. (38), operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen salı günü merkez Akdeniz ilçesinde yaşandı. O.B.'nin sahibi olduğu kuyumcuya öğle saatlerinde gelen H.K., altın almak için pazarlık yaptı ancak bir şey almadan ayrıldı. Akşam saatlerinde kuyumcuya tekrar gelen H.K., 10 bin lira değerinde 2 bilezik aldı. H.K., elindeki zarfı iş yeri sahibi O.B.?ye uzatarak, hızlıca kuyumcudan çıktı. O.B., dolandırıcının uzattığı zarfı açtığında arka yüzünde 'geçersiz' ibaresi bulunan 100 liralık banknotlar olduğunu gördü. O.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hemen çalışma başlatarak iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştirenin H.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K.'nin sözlüsünün evinde kaldığını belirleyince, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.K. gözaltına alınırken, kuyumcuya ait 2 bilezik de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:13 Kaynak: DHA
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