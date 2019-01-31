Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın Yakalandı

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın Yakalandı

24 dakika önce

Kuyumcudan altın çalan genç kadın yakalandıSAMSUN - Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından yakalandı.

Kuyumcudan altın çalan genç kadın yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.adlı kadının, kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi. Olay polise haber verildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'ya yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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