Kuyumcudan Altın Çaldığı İddia Edilen Kadın Yakalandı
54 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcudan 3 bin lira değerinde altın zincir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde kuyumcudan 3 bin lira değerinde altın zincir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri Kale
Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Seda A'nın (26) yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen polis, zinciri bir başka kuyumcuya sattığı tespit edilen zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının, bozdurduğu altından elde ettiği 3 bin lirayı sahibine verilmesi için polise teslim ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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