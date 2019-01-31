Kuyumcudan Altın Zincir Çalan Kadın Yakalandı
1 saat önce
SAMSUN'da kuyumcu dükkanından 3 bin lira değerinde altın zincir çalan S. A.(25), polis ekiplerince yakalandı.
SAMSUN'da kuyumcu dükkanından 3 bin lira değerinde altın zincir çalan S. A.(25), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, önceki gün İlkadım
İlçesi, Kale
Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Seda A., müşteri gibi davranarak girdiği kuyumcu dükkanındaki altınları incelemeye başladı. Bu sırada bir altın zinciri kuyumcuya fark ettirmeden cebine koyan S. A., dükkandan ayrıldı. Zincirin eksik olduğunu fark eden işletme yetkilileri, iş yerindeki güvenlik kamerasını inceledi. Kuyumcu polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen, Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık suçu işlediği saptanan S.A.'yı kısa sürede yakaladı. S.A., sorgusu için emniyete götürülürken, hırsızlık sonrası başka bir kuyumcu dükkanında bozdurduğu altının parasını da, kendisini yakalayan polislere teslim etti. S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:41 Kaynak: DHA
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