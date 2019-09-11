Kuyumcudan altın zincir çalmaya kalkışan iranlı çift yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde girdikleri kuyumcudan altın kolye çalmaya çalışırken fark edilen İranlı çift, çalışanların dikkati sayesinde yakalandı. Olay anı kuyumcudaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya dün akşam alışveriş bahanesiyle gelen 2 şüpheliden kadın olan, kuyumcu çalışanlarını dışarıda oyalarken, erkek şüpheli ise yüzük alma bahanesiyle içeri girdi. Kuyumcu çalışanının arkasını dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde açıkta duran altın zincir kolyeyi alıp cebine koydu. Durumu fark eden diğer çalışan ise kepenkleri kapatarak polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan kadın ve erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede İran uyruklu karı- koca olduğu belirlenen Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30), polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerine de anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren erkek şüphelinin kuyumcu çalışanı arkasını döndüğü sırada tezgahtaki altın kolyeyi alıp hızla cebine koyduğu, durumu fark eden diğer çalışanın olaya müdahale ettiği görülüyor.