Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca "borcum vardı, şeytana uydum" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca 'borcum vardı, şeytana uydum' dedi - Son Dakika

Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca "borcum vardı, şeytana uydum" dedi

6 saat önce

Esenyurt'ta bir kuyumcudan bilezik çalan şahıs yakalandı.

Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca

Esenyurt'ta bir kuyumcudan bilezik çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin, "borcum vardı, şeytana uydum" dediği öğrenildi.


Olay, 11 Ocak günü Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kuyumcuya giren şahıs, tezgahta bulunan 3 bin 500 TL değerindeki bileziği alarak kaçtı. İş yeri sahibinin amcası Irak uyruklu M.A. durumu fark edince hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Bunun üzerine M.A. kendisi gibi Irak uyruklu yeğeni H.A.H. (31)'yı ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahıs yakalamak için çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Hüseyin Ö. (27) 3 Mart günü Esenler'de yakalandı. Hüseyin Ö. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


"Borcum vardı, şeytana uydum"


Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, bir arkadaşına yaklaşık 3 bin 500 TL bir borcu olduğunu, olay tarihinde tesadüfen geçmekte olduğu Nazım Hikmet Bulvarı'nda olayın gerçekleştiği kuyumcuyu gördüğünü ve çaresizlikten dolayı şeytana uyarak kuyumcuya girip hırsızlık yapmaya karar verdiğini" söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra Şirinevler Meydanı'nda bulunan daha önce hiç gitmediği ve sahibini tanımadığı bir kuyumcuya giderek çaldığı bileziği 3 bin 600 TL karşılığında bozdurup borcunu kapattığı belirlendi. Hüseyin Ö.'nün ifadesinin devamında çok pişman olduğunu zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade ettiği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Esenyurt, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emeklilerin ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri
ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyumcudan bileziği böyle çaldı, yakalanınca "borcum vardı, şeytana uydum" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]