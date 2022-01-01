Üye Girişi
Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı - Son Dakika

Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı

01.01.2022 11:09
Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı

Konya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından bir milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından bir milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Zeki Battaloğlu, 6 Aralık'ta kendilerini müşteri gibi tanıtıp 50 lira değerinde bileklik alan iki kadının, yaklaşık iki kilogram ağırlığında ve bir milyon lira değerindeki pırlanta yüzükleri çaldığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla olaya karışan 3'ü kadın 4 şüphelinin kente geldikleri otomobili belirledi.

Soruşturma ve teknik takip neticesinde aracı şüphelilerden Aziz P'nin (56) kullandığı tespit edildi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, hırsızlık olayının ardından otomobilin Ankara'ya gittiğini saptadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen müşterek operasyonda zanlılardan Aziz P. Mamak'ta yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda diğer şüphelilerin Bahar, Sultan ve Çilek P. olduğu, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı ailenin birçok ilde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Çilek P. (35) Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı.

Konya'ya getirilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Diğer iki zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Kuyumcudaki hırsızlık anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde çarşaflı iki kadının kuyumcuya girmeleri, biri dükkan sahibi Battaloğlu'nu oyalarken diğerinin de tezgahtaki pırlanta tablasını çalarak çarşafın altına saklaması ve birlikte iş yerinden çıkmaları yer alıyor.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kuyumcu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı - Son Dakika


Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi         
10:29
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
"Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar "Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar         
00:40
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyumcudan bir milyon lira değerindeki yüzükleri çalan 4 zanlıdan 2'si yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement