M.G.'nin üst aramasında ve yanında bulunan çanta içerisinde 7 adet tam altın, 8 adet altın yüzük, 133 adet gümüş yüzük, 4 adet yarım altın, 41 adet çeyrek altın, 20 adet gram altın, 186 gram 22 ayar altın, 175.8 gram hurda altın, 2 bin 870 euro, 182 dolar, 6 bin 95 TL, 50 İsviçre Kronu, 100 Arabistan Riyali, 1 adet tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gece bir kuyumcu dükkanına giren M.G., altın ve kasadaki paraları almaya çalışırken alarmın çalması üzerine iş yerinden kaçmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı - Son Dakika

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