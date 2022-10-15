Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı

15.10.2022 17:09
Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcu dükkanından altın ve para çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcu dükkanından altın ve para çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gece bir kuyumcu dükkanına giren M.G., altın ve kasadaki paraları almaya çalışırken alarmın çalması üzerine iş yerinden kaçmaya çalıştı.

Alarmın çalmasıyla harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.G.'yi kısa sürede yakaladı.

M.G.'nin üst aramasında ve yanında bulunan çanta içerisinde 7 adet tam altın, 8 adet altın yüzük, 133 adet gümüş yüzük, 4 adet yarım altın, 41 adet çeyrek altın, 20 adet gram altın, 186 gram 22 ayar altın, 175.8 gram hurda altın, 2 bin 870 euro, 182 dolar, 6 bin 95 TL, 50 İsviçre Kronu, 100 Arabistan Riyali, 1 adet tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcudan çaldığı altın ve paralarla yakalandı - Son Dakika
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