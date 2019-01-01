Kuyumcudan Çaldığı Pırlanta Yüzüğü Yuttu

Üsküdar'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği 5 taş pırlanta yüzüğü cebine atan kadın, kuyumcunun yüzüğün kaybolduğunu fark etmesi üzerine paniğe kapılarak yüzüğü yuttu.

Üsküdar'da bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği 5 taş pırlanta yüzüğü cebine atan kadın, kuyumcunun yüzüğün kaybolduğunu fark etmesi üzerine paniğe kapılarak yüzüğü yuttu. Polis tarafından hastaneye götürülen kadın, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, geçtiğimiz 20 Aralık Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli kadın kuyumcuya girerek 5 taş pırlanta yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mehmet Erdoğan, kadının istediği yüzükleri incelemesi için tezgaha çıkarttı. M.A., satın alma bahanesiyle yüzüklerden birini el çabukluğuyla cebine attı. Kısa bir süre sonra diğer yüzükleri toplayan kuyumcu, bir yüzüğün eksik olması üzerine kadına alıp almadığını sordu. Kuyumcunun sözleri üzerine paniğe kapılan kadın, cebinden çıkarttığı yüzüğü su ile yuttu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının yüzüğü çaldığını kabullenmemesi üzerine kuyumcu güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının yüzüğü yuttuğunu gören Erdoğan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını hastaneye götürerek röntgen filmi çektirdi. Yapılan incelemede kadının midesinde bin lira değerindeki yüzüğün olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülerek işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının yuttuğu yüzüğü ya doğal yollarla çıkartacağı ya da parasını ödeyeceği bilgisine ulaşıldı.



Marmaris'teki turist de yüzüğü yutmuştu



Muğla'nın Marmaris ilçesinde İrlandalı bir turist de geçtiğimiz aylarda 40 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü yutmuş, yüzük klonoskopi yöntemiyle çıkartılmıştı. Turist ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

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