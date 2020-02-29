Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

13 dakika önce

Aksaray'da bir kuyumcudan bilezik çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da bir kuyumcudan bilezik çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Minarecik Mahallesi'nde Ramazan A'ya ait kuyumcuya müşteri gibi davranarak gelen bir kişi beğendiği bileziklerin fiyatını sordu.

Kuyumcu Ramazan A, bileziklerin fiyatını belirlediği sırada şüpheli, iki bilezik alıp kaçmaya başladı.

Zanlının peşinden bir süre koşan Ramazan A, yakalayamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlının kuyumcuda bileziklere bakması, alıp kaçması ve kuyumcu Ramazan A'nın tezgahın üzerinden atlayarak şüphelinin peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:35 Kaynak: AA
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