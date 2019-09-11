Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu iki zanlının, kuyumcudan kolye çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hamadi B. (34) ile Atetah T. (30), Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bir kuyumcuya geldi.

Söz konusu iki kişiden birinin el çabukluğuyla zincir kolyeyi cebine koyduğunu fark eden iş yeri çalışanı, kepenkleri kapatarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İranlı oldukları öğrenilen şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.