Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bingöl'de bir kuyumcudan 30 yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gün İnönü Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen şahıs, deneme bahanesiyle önüne konulan ve içinde 30 yüzük olan tablayı alıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kameraları, alan incelemesi ve çarşı esnafı ile yapılan görüşmeler sonucu şüplenin İ.A. olduğu ve Aşağı Çarşı bölgesine kaçtığını belirledi.

Polis ekiplerince saklandığı çalılıklar arasında yakalanan şüpheli İ.A'nın yapılan üst aramasında çaldığı yüzüklerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Çalınan altınlar işletme sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, ayrıca yapılan KGYS kamera kontrollerinde, ağaçlık alanda 3 kişinin bir motosikleti bırakarak kaçtıkları görülmesi üzerine yapılan çalışamada, K.A, C.D. ve B.A. gözlatına alındı.

Şüphelilerin bıraktığı motosikletin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çalıntığı belirlendi.

Şüpheliler ve temin edilen motosiklet gerekli iş ve işlemlerin ardından Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.