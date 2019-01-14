Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Hırsızlık Şüphelileri, Kamera Görüntülerinden Yakalandı

Kuyumcudan Hırsızlık Şüphelileri, Kamera Görüntülerinden Yakalandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuyumcudan altın çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliklerini saptayan polis tarafından yakalandı.

Kuyumcudan Hırsızlık Şüphelileri, Kamera Görüntülerinden Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuyumcudan altın çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerasından kimliklerini saptayan polis tarafından yakalandı.

Şair İbrahim Rafet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren bir kadın ile erkek, bilezik almak istediklerini söyledi. Tezgahta bulunan çeşitli ebatlardaki bilezikleri deneyerek kadın şüpheli görevliyi oyalarken, erkek şüpheli ise el çabukluğuyla 25 gram ağırlığında bileziği cebine koyarak çaldı. Şüpheliler, daha sonra küçük bir bileziği satın alarak iş yerinden ayrıldı. Ancak, iş yerindeki bileziklerden birisinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlığı belirleyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinden birisinin aynı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçedeki diğer kuyumculardan da hırsızlık yapan T.G. ile birlikte suç işlediğini belirlediği N.G., A.A. ve V.A.'yı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ile üzerlerinde yapılan aramada farklı kuyumculardan çalınmış çok sayıda bilezik ve ziynet eşyası ile sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 19:00:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Hırsızlık Şüphelileri, Kamera Görüntülerinden Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]