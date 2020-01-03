Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çalma anı kameralara yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çalma anı kameralara yansıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının daha önce de hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan O.A. (32) olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde ise zanlının kuyumcudan altınları alıp kaçma anı yer aldı.

Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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