KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika
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KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

15.09.2022 09:31
KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

FATİH'te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince, hiçbir şey çalamadan kaçtı.

FATİH'te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince, hiçbir şey çalamadan kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girişleri ve polis aracının ışıklarını görüp panikle kaçışları güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Yeniçeriler Caddesi'nde, 9 Eylül Cuma günü saat 04.20 sıralarında kuyumcuyu soymak için araçlarıyla gelen 4 şüpheli, önce çevreyi kontrol etti. Hırsızlardan üçü kuyumcunun kepengini açarak, ellerindeki çuvallarla  içeri girdi. Şüphelilerden biri gözcülük yapmak için dışarda kaldı. Bir kaç saniye sonra gözcülük yapan hırsız, bölgede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark etti. Polis otosunun kendilerine doğru geldiğini gören hırsız, içeridekilere haber verdi. Panikleyen şüpheliler kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıkıp, araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheliler kaçtıktan kısa bir süre sonra polis aracı caddeye girdi.

Şüphelilerin soygun girişimi kuyumcu ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına girdi. Görüntülerde hırsızların kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis otosunun tepe ışıklarını fark edince otomobillerine binip kaçtıkları görülüyor.

Görüntü dökümü: -----------------------(Güvenlik kamerası)-Şüphelilerin kuyumcuya girmesi -Polis aracının tepe ışıklarının yansıması -Şüphelilerin araçla kaçması -Polis otosunun caddeden geçişi (Aktüel)-Kuyumcunun bulunduğu caddenin görüntüsü


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Kaynak: DHA

9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika
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