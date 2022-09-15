KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

15.09.2022 10:00

FATİH'te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince, hiçbir şey çalamadan kaçtı.

FATİH'te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince, hiçbir şey çalamadan kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girişleri ve polis aracının ışıklarını görüp panikle kaçışları güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Yeniçeriler Caddesi'nde, 9 Eylül Cuma günü saat 04.20 sıralarında kuyumcuyu soymak için araçlarıyla gelen 4 şüpheli, önce çevreyi kontrol etti. Hırsızlardan üçü kuyumcunun kepengini açarak, ellerindeki çuvallarla içeri girdi. Şüphelilerden biri gözcülük yapmak için dışarda kaldı. Bir kaç saniye sonra gözcülük yapan hırsız, bölgede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark etti. Polis otosunun kendilerine doğru geldiğini gören hırsız, içeridekilere haber verdi. Panikleyen şüpheliler kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıkıp, araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheliler kaçtıktan kısa bir süre sonra polis aracı caddeye girdi.

Şüphelilerin soygun girişimi kuyumcu ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına girdi. Görüntülerde hırsızların kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis otosunun tepe ışıklarını fark edince otomobillerine binip kaçtıkları görülüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kuyumcudan hırsızlık yapmak isteyen 4 şüpheli polisi görünce kaçtı Son dakika haber | Kuyumcudan hırsızlık yapmak isteyen 4 şüpheli polisi görünce kaçtı KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Kaynak: DHA

9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:59 KOM, "Zincir Operasyonu" başlattı! Sahte alkol üreten 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:16 Şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan'a saldıran ülkesi Ermenistan'ı savundu: Ülkem için dua edin
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
09:06 Yarı finali bile göremediler! NBA yıldızları birer birer Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti
08:59 PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
08:16 2. el otomobilde yeni dönem başladı! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartına uymayan satıcıların başı dertte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 10:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: KUYUMCUDAN HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement