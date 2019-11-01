Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbına 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbına 3 tutuklama

Kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbına 3 tutuklama

6 saat önce

Antalya'da, silah tehdidiyle kuyumcudan 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kuyumcudan silah tehdidiyle altın gasbına 3 tutuklama, System.String[]

Antalya'da, silah tehdidiyle kuyumcudan 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Soygunun ardından başlatılan çalışma kapsamında İ.H.Ö'nün de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 3'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.H.Ö, E.B. ve M.A, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı yağma" suçundan tutuklandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde dün, kuyumcu dükkanına yüzlerine çorap geçiren silahlı iki kişi girmiş, Fevzi Bulce'yi darbetmişti. Şüphelilerden M.A. esnaf tarafından yakalanmış, diğer şüpheliler ise Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 3 kilogram altınla gözaltına alınmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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