Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Silahlı Soygun - İki Şüpheli Yakalandı

Kuyumcudan Silahlı Soygun - İki Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan yüzleri maskeli iki soyguncu yakalandı.

Bursa'da, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan yüzleri maskeli iki soyguncu yakalandı.
Yüzleri maskeli iki şüpheli, bir otomobille merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde Mustafa Kapılı'ya (71) ait kuyumcu dükkanına geldi.
Zanlılardan biri, Kapılı'ya silah doğrultup altınları istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi ile soyguncu arasında boğuşma yaşandı. Diğer şüpheli ise bu sırada vitrinde ve tezgahtaki yaklaşık 2 kilogram altını çantaya doldurdu.

Daha sonra şüpheliler, geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
İş yeri sahibinin ihbarının ardından gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan kamera ve çevre araştırmasında, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plakalı aracın kuyumcu önünden defalarca geçip gözlem yaptığı tespit edildi.

Bahse konu 16 ACS 014 plakalı araç Güven Timlerince durduruldu, sürücü şüpheli F.Y. (28) gözaltına alındı. F.Y. ifadesinde soygunu arkadaşı O.K. (33) ile gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli O.K. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları altınları Cumalıkızık minibüs durakları üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını anlattı.

Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada, altınlarla olay esnasında kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca F.Y'nin ikametinde yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:56 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
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