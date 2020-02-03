Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı - Son Dakika

Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden E.Ş. (23) baktığı yüzüklerden birini cebine koydu. E.Ş, "Bankadan para çekeceğim" diyerek dışarı çıktığı esnada belindeki silahı kuyumcuya gösterdi.

Koşarak uzaklaşmak isteyen E.Ş. kuyumcunun bağırarak peşine düşmesi üzerine çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Esnaf, şüphelinin silahını aldı, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:03 Kaynak: AA
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