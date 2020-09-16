ÇORUM Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandı - Son Dakika

ÇORUM Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandı

Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandıÇORUM'da kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren ve içi yüzük dolu kutuyu alıp kaçan Mehmet Şakir G.(18), çıkmaz sokağa girince peşinden koşan çevre esnafı tarafından yakalandı.

Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandı

ÇORUM'da kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren ve içi yüzük dolu kutuyu alıp kaçan Mehmet Şakir G.(18), çıkmaz sokağa girince peşinden koşan çevre esnafı tarafından yakalandı. Polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, öğlen saatlerinde kent merkezinde Osman Ç.?ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi giren Mehmet Şakir G., altın bilezikleri ve takıları inceledikten sonra içinde 20 altın yüzük bulunan kutuyu bir anda alıp, kaçtı. İş yeri sahibi, 'hırsız var, kaçıyor, yakalayın' diye bağırınca çevre esnafı, kaçan hırsızın peşine düştü. Kovalamaca sırasında içinden 7 yüzüğü alan Mehmet Şakir G., kutuyu sokağa attı. Şahsın, kutuyu attığını gören esnaf, yerden kutuyu alarak sahibine teslim etti. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamanın ardından hırsız, çıkmak sokağa girince esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Mehmet Şakir G.?yi gözaltına altı. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 7 yüzüğü de sahibine teslim etti. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Şakir G. tutuklandı.

'TEK YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜM'

Soyguncuyu çıkmaz sokakta yakalayan otopark işletmecisi Fatih Etci, 'Soyguncu koşarak otoparka geldi. Sanırım sokağın çıkışı var sandı. Çıkmaz sokağa girince ben de tek yumrukla yere düşürdüm ve sonra kuyumcu ve diğer esnaf arkadaşlar geldi. Yere yatırdık ve polisin gelmesini bekledik, polis gelince de teslim ettik' dedi.

Bölgede seyyar satıcılık yapan Eren Balcı ise, 'Birisi koşarak geliyordu arkasından da esnaflar koşuyordu. Bu kaçan kişinin elinde şişe vardı, bana atacak gibi oldu sonra da vazgeçti. Bir arkadaşımız ayağına çelme taktı ve kişi yere düştü. Sonra otoparka doğru kaçtı ve orada yakaladılar' diye konuştu.

ÇORUM Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandı

Kuyumcu, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM Kuyumcudan yüzük dolu kutu çaldı, kovalamaca ile yakalandı - Son Dakika

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