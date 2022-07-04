Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te, Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) tarafından yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

800 LİRA OLAN AİDATI 2 BİN TL'YE ÇIKARDILAR

KİAŞ, halihazırda aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya, 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı.

YÖNETİM BİNASINI BASTILAR

Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı ,se yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamların çok olduğunu belirten esnaf, geri çekilmesini istedi. Yönetim binası önünde toplanan kalabalıktan temsilciler, yetkililerle görüşmek için yönetim binasına girerken güvenlik görevlileri geniş güvenlik önlemi aldı.