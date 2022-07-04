Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler - Son Dakika
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Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler

04.07.2022 14:39

Kuyumcukent esnafı, aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya, 800 lira olan aidatın ise 2 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Duruma karşı çıkan kalabalık esnaf grubu ise yönetim binasını basarak zamların geri alınmasını istedi.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te, Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) tarafından yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki

800 LİRA OLAN AİDATI 2 BİN TL'YE ÇIKARDILAR

KİAŞ, halihazırda aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya, 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki

YÖNETİM BİNASINI BASTILAR

Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı ,se yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamların çok olduğunu belirten esnaf, geri çekilmesini istedi. Yönetim binası önünde toplanan kalabalıktan temsilciler, yetkililerle görüşmek için yönetim binasına girerken güvenlik görevlileri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki
Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki
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Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, Zam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler - Son Dakika
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