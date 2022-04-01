Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı

01.04.2022 19:15
Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı

Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken, esnaf Yalçın E., "Sektörde köklü firmalarla çalıştım ama Erkan gibi dolandırıcı biriyle çalışmadım" dedi.

Kuyumcukent'te 2021 yılının Nisan ayında iddiaya göre Erkan L.A. ile ortağı Milad I. 25 kişinin 60 kilogram altınını dolandırmıştı. Dolandırıldığını öğrenen esnafın ise Erkan L.A. ile ortağı Milad I.'yı tehdit ettiği öne sürülmüştü. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Erkan L.A. ile ortağı Milad I.'nın 25 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 250 yıla kadar, diğer 13 müşteki sanığın ise ayrı ayrı 'tehdit' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin ilk duruşmada, bir kısım tutuksuz müşteki sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Benim kimseye borcum yok"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz müşteki sanık Erkan L.A. Kuyumcukent'te esnaf olduğunu söyleyerek, "2013 yılından beri kuyumculuk işi yapıyorum. 60 kilo altın borcum olduğu iddialarını kabul etmiyorum. Benim bütün iş hayatımı bitirdiler. Şu an tercümanlık yapıyorum. Olay günü beni tehdit ettiler, yukarı çıkardılar. Ben şikayetçi olduktan sonra da tehdit ettiler. Bana 12-13 kişi silah göstererek imza attırdılar. Üstümdeki her şeyi aldılar. Milad I. ile 2013 yılından beri tanışıyoruz. 2020 yılında ortak olduk. Kendi altınlarım var ama yine dışardan altın alıp satıyorum. Ödeme almadan önce ben müşteriden sipariş alıyordum. Teslim ettikten sonra müşteriden para alıyordum. Buradaki arkadaşlarla da ticaretim oldu. Irak ya da Dubai'ye mal satıyordum. Hem atölyeci hem de dışardan mal alıyordum. Benim kimseye borcum yok. Bana boş senede imza attırdılar, darp ettiler şikayetçiyim" dedi.

"Benim suçum yok"

Bir diğer müşteki sanık Milad I. ise, olay günü ortağı olan Erkan L.A.'nın kendisini aradığını ve darp edildiğini söyleyerek, "Kalabalık grup bize 'altın yok altın nerede' dediler. 2-3 kişi beni alıp hesap çıkarttı. Beni de darp ettiler. Kalabalıktı orası gelen giden tehdit ediyordu. Herkes çıkar parayı falan dedi, üstümdeki her şeyi aldılar. 'Bu parayı çıkarmadan buradan çıkamazsınız' dediler. Senedi ben kendim yazdım ve imzaladım. Senette miktar yoktu. 28 Nisan'a kadar bütün her şey ödendi. 29 Nisan'da ödeme yapılamadı. O yüzden bir karışıklık oldu. Bana Erkan'dan çıkmadı senden alalım dediler. Ama benim suçum yok" şeklinde konuştu.

"Erkan gibi dolandırıcı biriyle çalışmadım"

Müşteki sanıklardan Yalçın E., dükkanıyla 8 tane aile geçindirdiğini ifade ederek, "Sektörde köklü firmalarla çalıştım ama Erkan gibi dolandırıcı biriyle çalışmadım" dedi.

Bir diğer müşteki sanık Esad Ö. ise 25 senedir altın işi yaptığını, Erkan L.A.'yı olaydan 8 ay önce tanıdığını ve bu işleri yaparken kendi altınlarını kullandıklarını belirtti. Esad Ö., "Kuyumcukent'ten aradılar dolandırılma söylemi var, gelmek ister misin dediler. Kuyumcukent'e gittik, 'ne oldu' diye sorduk. Bize 'kaçarken yakalandılar' dediler. Gittiğimizde çok kalabalık yoktu. Her gelen Erkan'a ne kadar borcun var falan diye soruyordu. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Kalabalık olunca korktular. Konuşmak için bizim dükkana geçtik. Biz kalabalığı göndermek istedik. Ben kendisini tehdit etmedim, silah göstermedim. Bu kadar kameranın önünde bu işi yapacak kadar aklımı kaybetmedim. Aksine biz mağduruz. Mağdur olduğumuz için sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, gelmeyen sanık ve müştekilerin dinlenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Nisan 2021'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, müşteki sanıklardan Milad I. ile Erkan L.A.'nın yaptıkları iş kapsamında Kuyumcukent esnafından yaklaşık 60 kilogram altın aldığı belirtilmişti. Esnafların Mılad I. ve Erkan L.A.'nın borçlarını ödemeyerek kaçacaklarına dair bilgi edinmeleri üzerine iş yeri önüne geldikleri de iddianamede aktarılmıştı. Alacaklıların Mılad I. ve Erkan L.A. tartıştıkları ve tehdit ettikleri iddianamede belirtilmişti. Esnaf olan müştekilerin dolandırıldıkları iddiasıyla kuyumculuk işi yapan Milad I. ve Erkan L.A.'dan şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, müşteki sanık olan Milad I. ve Erkan L.A.'nın da kendilerini tehdit eden sanıklardan şikayetçi oldukları açıklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Milad I. ile Erkan L. A.'nın 25 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 250 yıla kadar, diğer 13 müşteki sanığın ise ayrı ayrı 'tehdit' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede diğer 3 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

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Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Esnaf, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcukent esnafının 60 kilogram altınını dolandırdığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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