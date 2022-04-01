KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika
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KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

01.04.2022 17:48

KUYUMCUKENT'te geçtiğimiz yıl bir altın atölyesinde 2 sanığın, 25 kişinin yaklaşık 30 milyon lira değerindeki 60 kilogram altını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

KUYUMCUKENT'te geçtiğimiz yıl bir altın atölyesinde 2 sanığın, 25 kişinin yaklaşık 30 milyon lira değerindeki 60 kilogram altını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir kısım müşteki sanık ile müştekiler katıldı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

OLAY GÜNÜ BENİ TEHDİT ETTİLER

Müşteki sanıklardan Erkan L. A., savunmasında, Kuyumcukent'te esnaf olduğunu, 2013 yılından kuyumculuk işi yaptığını belirterek, 50 kilo altın borç iddialarını kabul etmiyorum. Benim bütün iş hayatımı bitirdiler. Şu an tercümanlık yapıyorum. Olay günü beni tehdit ettiler, yukarı çıkardılar. Ben şikayetçi olduktan sonra da tehdit ettiler. Dükkanda benim kolyemi aldılar. Oda da 12-13 kişi bana silah göstererek imza attırdılar. Üstümdeki her şeyi aldılar. Benim haberim yokken fatura kesmişler dedi.

Milad I. ile 2013 yılından itibaren tanıştıklarını, 2020 yılından beri ortak olduklarını ifade eden Abdulmesih, Kendi altınlarım var ama yine dışardan altın alıp satıyorum. Ödeme almadan önce ben müşteriden sipariş alıyordum. Teslim ettikten sonra müşteriden para alıyordum. Buradaki arkadaşlarla da ticaretim oldu. Irak ya da Dubai'ye mal satıyordum. Hem atölyeci hem de dışarıdan mal alıyordum. Benim kimseye borcum yok dedi.

HERKES 'ÇIKAR PARAYI' FALAN DİYEREK, ÜSTÜMDEKİ HER ŞEYİ ALDI

Müşteki Milad I. da, olay günü ortağı olan Erkan L. A.'nın kendisini aradığını ve darbedildiğini söylediğini anlatarak, Kalabalıktakiler 'altın yok altın nerede' diyordu. 2-3 kişi beni alıp hesap çıkarttılar. Beni de darp ettiler. Kalabalıktı orası, gelen giden tehdit ediyordu. Herkes 'çıkar parayı' falan diyerek, üstümdeki her şeyi aldı. 'Bu parayı çıkarmadan buradan çıkamazsınız' dediler. Senedi ben kendim yazdım ve imzaladım. Senette miktar yoktu. 28 Nisan'a kadar bütün her şey ödendi. 29 Nisan'da ödeme yapılamadı. O yüzden bir karışıklık oldu. Bana 'Erkan'dan çıkmadı senden alalım' dediler. Ama benim suçum yok diye konuştu.

BU KADAR KAMERANIN ÖNÜNDE BU İŞİ YAPACAK KADAR AKLIMI KAYBETMEDİM

Bir diğer müşteki sanık Esad Özaslan da, 25 senedir bu işi yaptığını, Erkan Luey Abdulmesih'i olaydan 8 ay önce tanıdığını ve bu işleri yaparken kendi altınlarını kullandıklarını belirterek, Kuyumcukent'ten aradılar 'dolandırılma söylemi var, gelmek ister misin' dediler. Kuyumcukent'e gittik, gittiğimizde çok kalabalık yoktu. Her gelen Erkan'a ne kadar borcun var falan diye soruyordu. Kalabalık olunca korktular. Konuşmak için bizim dükkana geçtik. Biz kalabalığı göndermek istedik. Ben kendisini tehdit etmedim, silah göstermedim. Bu kadar kameranın önünde bu işi yapacak kadar aklımı kaybetmedim. Aksine biz mağduruz. Mağdur olduğumuz için sanıklardan şikayetçiyim dedi.

Müşteki sanıklardan Gökhan İ. de, 2 bin 835 gram 24 ayar has altın kaybettiğini, 2,5 milyon lira civarında bir paraya denk geldiğini, senet görmediğini, olay anında ne olduğunu anlamaya çalıştığını aktararak, Erkan L. A.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer müşteki sanıklarda, zararlarının olduğunu belirterek, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Milad I. ile Erkan L. A.'nın 25 kez Nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 75 yıldan 250 yıla kadar, diğer sanıkların ise 13 müşteki sanığın Tehdit suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, diğer 3 müşteki sanığın da Kasten yaralama suçundan 4 aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI
KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI
KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUYUMCUKENT'TE 30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika
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