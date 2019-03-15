Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Duman Sosyal Medyada "Çevre Kirliliği" Tepkisine Neden Oldu

Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı duman sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.

Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı duman sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.



Kuyumcuket'ten yükselen sarı dumanlar görenleri hayrete düşürdü. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bacadan sarı dumanlar çıkmaya başladı. Alışveriş merkezinin baca kısmından çıkan sarı dumanlar bir anda her yeri kapladı. Nedeni bilinmeyen sarı dumanlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu. - İSTANBUL

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