Son Dakika Haberleri: Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Duman Sosyal Medyada "Çevre Kirliliği" Tepkisine Neden Oldu

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Duman Sosyal Medyada "Çevre Kirliliği" Tepkisine Neden Oldu

1 saat önce

Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı duman sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Duman Sosyal Medyada
Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı duman sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.

Kuyumcuket'ten yükselen sarı dumanlar görenleri hayrete düşürdü. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bacadan sarı dumanlar çıkmaya başladı. Alışveriş merkezinin baca kısmından çıkan sarı dumanlar bir anda her yeri kapladı. Nedeni bilinmeyen sarı dumanlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

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